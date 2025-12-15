Rusia acusa a los países europeos de poner "palos en las ruedas" en el plan de paz de EEUU para Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov - Europa Press/Contacto/Russian Federation Council P

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado este lunes que las principales capitales europeas están poniendo "palos en las ruedas" de la iniciativa de paz de Estados Unidos para Ucrania.

"Europa está utilizando la crisis de Ucrania para reafirmarse, para poner palos en las ruedas de la iniciativa de Estados Unidos para lograr un acuerdo justo", ha afirmado Lavrov en una entrevista con la televisión rusa Rossiya 24.

"Lo triste es que Europa, y Bruselas en primer lugar, pero también capitales como Berlín, Londres y París, no mencionan a los países bálticos y reviven la filosofía y las prácticas del nazismo", ha añadido.

Lavrov ha comparado la postura europea con la de Adolf Hitler o la de Napoleón Bonaparte. "Hitler, como Napoleón, movilizó la casi totalidad de Europa y la lanzó bajo la bandera nazi contra la Unión Soviética. Ahora Europa, y hasta hace poco la Administración (Joe) Biden, intenta hacer lo mismo: unir a todos los países europeos, inyectar dinero y armas a Ucrania y darle la bandera nazi", ha reprochado.

Lavrov ha destacado que la estrategia de Estados Unidos es decirle a Europa "ocúpate de tus asuntos y no esperéis que Estados Unidos apoye siempre vuestras aventuras" porque "tenemos cosas más importantes que hacer principalmente en América Latina y en la región Asia-Pacífico".

El objetivo final de Washington sería "construir una política para contrarrestar a China, que gana año a año fuerza y muestra cada vez mayores indicadores de desarrollo económico, poder financiero e influencia política".

"Europa está otra vez haciendo la guerra contra nuestro país con las manos y los cuerpos de los ucranianos", se ha lamentado antes de criticar el "resurgimiento del militarismo" y ha citado en particular las políticas del canciller alemán, Friedrich Merz. "Muchos líderes alemanes y de otros países están empezando a recordar que sus abuelos y otros familiares estuvieron en las SS y eran miembros activos del Partido Nazi, lo que no puede sino generar zozobra", ha apuntado.

Lavrov se ha referido de nuevo al "golpe de Estado" de 2014 en Ucrania y las políticas de los "nazis ucranianos" que calificaron de "subhumanos" y "criaturas" a los rusoparlantes del este del país, "les prohibieron hablar su lengua materna (...) y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana".