Rusia afea a Japón que utilice el aniversario del ataque de EEUU a Hiroshima para criticar la guerra en Ucrania

Archivo - Un grupo de personas reza durante los actos de recuerdo por el 80 aniversario de los ataques nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha afeado este jueves a las autoridades japonesas que hayan omitido de manera deliberada la responsabilidad de Estados Unidos en los ataques atómicos contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que cumplen este jueves 81 años, y en cambio apuntan sus críticas hacia el conflicto en Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha reaccionado así a unas palabras del alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, quien "no mencionó a Estados Unidos, el país que lanzó la bomba atómica sobre la población civil" y "en cambio, criticó a Rusia y sus acciones en Ucrania".

"El espejo distorsionador de las narrativas occidentales no solo deforma la realidad, sino que también moldea la mente de quienes se miran en él. Año tras año, el alcalde de Hiroshima repite el mismo mantra falso, sometiendo al público japonés a un flujo constante de retórica rusófoba", ha reprobado la portavoz.

Zajarova ha incidido en que Rusia, por contra, y a pesar de "haber sufrido la agresión japonesa" durante la II Guerra Mundial, "siempre ha recordado a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki y ha citado su tragedia como ejemplo de brutalidad inaceptable", según se lee en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, fiel a su estilo beligerante y tosco, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dimitri Medvedev, ha lamentado la "vergüenza" que ha supuesto que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no se haya referido en ningún momento al papel de Estados Unidos en aquella tragedia.

"Ni una sola vez la primera ministra de Japón o cualquier otro funcionario japonés se han molestado en mencionar quién lo hizo. Japón es un vasallo de Estados Unidos. Tarde o temprano se convertirá en un ronin", ha dicho en redes, haciendo un paralelismo con estos samuráis que quedaron a su suerte en la etapa feudal.