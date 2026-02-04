Archivo - El multimillonario Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell - -/US Attorney Office via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han acusado a las "élites izquierdistas" de intentar "desviar la atención" con su "falsa propaganda", después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, vinculara al KGB, los extintos servicios de Inteligencia, con la red de pedofilia del empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Las élites izquierdistas, desesperadas, depravadas y mentirosas, entran en pánico e intentan desviar la atención. El mundo está cansado de sus mentiras", ha afeado este miércoles Kirill Dmitriev, uno de los hombres de confianza del presidente ruso, Vladimir Putin, en un mensaje en sus redes sociales.

Dmitriev ha celebrado que a pesar de todo, las mentiras de estas "élites liberales depravadas y con frecuencia satánicas" han sido destapadas. "Fin del juego", ha remachado el principal asesor económico del Kremlin.

En la víspera, el primer ministro polaco se hizo eco de una teoría sobre la supuesta participación del KGB en este escándalo. Según esta versión, los servicios de Inteligencia rusos habrían orquestado una "dulce trampa" para comprometer a las "élites del mundo occidental", sin ofrecer más detalles.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Cuando apenas llevaba un mes en prisión, fue hallado ahorcado en su celda.

El pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo paquete de documentación sobre el caso, incluidas tres millones de páginas, así como más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y documentos en los que el presidente Donald Trump aparece mencionado en más de un millar de ocasiones.

En las últimas horas, estas nuevas revelaciones han vuelto a colocar en el centro de la polémica a destacadas personalidades de la alta sociedad y la clase dirigente, entre miembros de la Casa Real noruega y británica, o el expresidente estadounidense Bill Clinton, quien testificará en el Congreso por este escándalo.