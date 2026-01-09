Rusia afirma que EEUU liberará a dos tripulantes rusos del petrolero abordado en el Atlántico norte

Archivo - Una bandera de Rusia en el edificio de la Embajada rusa en Alemania (archivo) - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este viernes que Estados Unidos liberará a dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', abordado el miércoles por las fuerzas estadounidenses en respuesta a una supuesta violación de las sanciones estadounidenses contra la 'flota fantasma' que Moscú usa para sortear las restricciones al sector energético en Venezuela

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha afirmado que la decisión ha sido tomada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a una "petición" formulada por Moscú en este sentido.

"En respuesta a nuestra petición, Trump ha decidido liberar a dos ciudadanos rusos de la tripulación del 'Marinera' detenidos previamente por Estados Unidos durante una operación en el Atlántico norte", ha señalado, según un comunicado publicado por la cartera en su cuenta en Telegram.

"Aplaudimos esta decisión y expresamos nuestra gratitud a la cúpula estadounidense", ha dicho Zajarova, quien ha asegurado que las autoridades rusas "abordan con urgencia todos los asuntos relacionados con el rápido retorno de los compatriotas a su patria".

Moscú mostró el jueves su "grave preocupación" por la "interceptación ilegal" del petrolero y detalló que la embarcación contaba con pabellón ruso desde el pasado 24 de diciembre, "de acuerdo con lo que estipula el Derecho Internacional", y que se encontraba "navegando de forma inocente aguas internacionales del Atlántico Norte, en ruta hacia territorio ruso".

"Las autoridades estadounidenses han estado recibiendo, también a través de canales rusos, información fiable en relación con este buque y su estatus pacífico, de carácter civil. No podían tener duda alguna sobre este asunto ni había ningún indicio que favoreciera especulaciones sobre que el barco estuviera navegando sin bandera o bajo una falsa", zanjó el Ministerio de Exteriores ruso.