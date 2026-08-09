Rusia alcanza un acuerdo con el Gobierno sirio sobre el futuro de sus bases militares en el país

Archivo - La base militar rusa de Jmeimim, en imagen de archivo - MINISTERIO DE DEFENSA RUSO - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores sirio ha anunciado este domingo la firma de un memorando de entendimiento con Rusia sobre el estatus de las dos grandes bases rusas en la costa oeste del país, en Jmeimim y Tartus, tras un año y medio de negociaciones sobre el futuro de las que son consideradas como las dos grandes posiciones militares rusas en el Mediterráneo y Oriente Próximo.

Con este acuerdo, Rusia refuerza su relación con las actuales autoridades sirias lideradas por el ex líder yihadista Ahmed al Shara, cabecilla de la ofensiva que acabó echando del poder al expresidente sirio Bashar al Assad, estrecho aliado del Kremlin hasta el punto de que se encuentra ahora mismo exiliado en Moscú.

De momento, el Gobierno sirio habla de una "reorganización" por la cual el Estado sirio asumirá "la gestión de las instalaciones civiles" de ambas bases, principalmente el aeropuerto de Jmeimim y el cuarto muelle comercial del puerto de Tartus.

En lo que respecta a las bases e instalaciones militares, las partes siria y rusa acordaron, según el memorándum, "redefinir su función", transformándolas de bases militares en centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación, dentro de nuevos acuerdos que preserven los intereses mutuos", según informa la agencia oficial de noticias siria SANA.

Se espera que todo este proceso dure aproximadamente unos tres meses desde la firma del memorándum, un texto que modifica el último tratado de arrendamiento firmado en 2017 entre Rusia y Al Assad, que otorgaba a Moscú durante los siguientes 49 años plenos poderes sobre sobre estas instalaciones.

De momento, el jefe de la Autoridad de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria, Omar al Hosary, ha anunciado en redes sociales que el Gobierno ya ha tomado el control del Aeropuerto Internacional de Latakia, muy cerca de Jmeneim, y había comenzado las evaluaciones técnicas y operativas de sus instalaciones y sistemas antes de preparar un plan de rehabilitación y restablecer la operatividad del aeropuerto.