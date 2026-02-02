Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en Zaporiyia

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Donetsk, ocupada parcialmente en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes nuevos avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia.

"Unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en las profundidades de las defensas del enemigo y, como resultado de acciones decisivas, han liberado la localidad de Pridorozhnoye, en Zaporiyia", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.