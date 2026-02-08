Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov

Archivo - Un militar ruso en Kursk (archivo) - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de la captura de las localidades de Sidorovka, en la región de Sumi, y de Glushkovka, en la de Járkov.

"Como resultado de acciones decididas las unidades del grupo Norte han tomado el control de la localidad de Sidorovka, en la región de Sumi", ha informado el Ministerio en un comunicado. Además ha dado cuenta de la captura de Glushkovka, en Járkov, en una acción del grupo Oeste, según el comunicado militar.

Sidorovka se encuentra a unos diez kilómetros de la frontera con Rusia, en una zona del noreste de Ucrania en la que son menos habituales los combates y ofensivas rusas, centradas en la región del Donbás.

Por otra parte, la empresa ucraniana Naftogaz ha denunciado un ataque con drones contra instalaciones en la región de Poltava. "Equipo y bienes han quedado destruidos. No ha habido víctimas", ha explicado el presidente de Naftogaz, Serhiy Koretski. La empresa ha destacado que se trata del 19º ataque ruso contra instalaciones de Naftogaz desde el inicio de este año.

Este sábado Ucrania denunció una oleada de ataques con drones y misiles contra instalaciones de la red energética en el oeste del país, lo que provocó cortes de suministro eléctrico y de la calefacción.