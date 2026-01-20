Rusia anuncia la muerte de un hombre que "preparaba un ataque terrorista" por "orden" de Ucrania

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la muerte de un hombre que "preparaba un ataque terrorista" contra un trabajador del Ministerio de Defensa y ha afirmado que el sospechoso "recibía órdenes" de los servicios de Inteligencia de Ucrania de cara a ejecutar el atentado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que el plan fue desarticulado en diciembre de 2025 y ha subrayado que pudo identificar como sospechoso a un residente de Kislovosk que pretendía perpetrar un atentado con bomba en un aparcamiento "cerca de una unidad militar del Ministerio de Defensa".

"Durante el intento de arresto, el sospechoso presentó resistencia armada a los agentes de las fuerzas especiales del FSB y fue neutralizado en el intercambio de disparos", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que el tiroteo se saldó sin heridos entre las fuerzas de seguridad.

Asimismo, ha afirmado que los agentes incautaron una pistola, una granada de mano y "una mochila que contenía un artefacto explosivo de fabricación artesanal hecho con componentes de fabricación extranjera". El FSB ha recalcado además que el sospechoso "estuvo implicado previamente en el tráfico de narcóticos en Stavropol".