Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este viernes que sus tropas se han hecho con otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de acciones decisivas por parte de unidades del grupo de fuerzas Norte durante las últimas 24 horas, se ha tomado el control de la localidad de Zibino, en Járkov", ha recalcado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates.

Moscú ya anunció el miércoles la toma de la localidad de Vovchanskie Jutora, también situada en Járkov, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estos últimos avances rusos.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.