Rusia anuncia que reanudará los ataques contra Ucrania cuando expire la tregua por la Pascua ortodoxa

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, atiende a los medios de comunicación - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que Rusia reanudará sus ataques contra Ucrania en el momento en que la tregua declarada por la Pascua ortodoxa llegue a su punto y final esta próxima medianoche, antes de recordar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la guerra puede terminar "hoy mismo" si acepta los términos propuestos por Moscú, y que Kiev declara intolerables.

"Queremos una paz duradera. Y la paz duradera se logrará cuando garanticemos nuestros intereses y alcancemos los objetivos que nos propusimos desde el principio. Esto puede hacerse hoy mismo", ha manifestado Peskov.

Rusia ha impuesto condiciones que Zelenski ve absolutamente inaceptables, como la concesión de la soberanía de los territorios conquistados por Moscú desde el estallido del conflicto, o garantías de que Kiev renunciará a sus pretensiones de incorporarse a la OTAN.

"Zelenski debe tomar una serie de decisiones que me parecen obvias, y cuando lo haga nos encaminaremos hacia la paz", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia TASS. "Pero, hasta que reúna el valor necesario pasa asumir esta responsabilidad, la operación en Ucrania continuará una vez expire el alto el fuego", ha zanjado.

El caso es que Ucrania y Rusia han denunciado esta mañana que el alto el fuego ha sido básicamente papel mojado tras acusarse mutuamente de unas 2.000 violaciones cada uno durante el cese de hostilidades.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de 120 enfrentamientos y 2.299 violaciones del alto el fuego hasta las 7.00 horas de este domingo desde las 16.00 horas del sábado, cuando entró en vigor la tregua. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha acusado a Ucrania de 1.971 violaciones del alto el fuego en las primeras 16 horas de vigencia del alto el fuego, entre las 16.00 horas del sábado y las 8.00 horas del domingo.