Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania

Archivo - Un militar ruso en Kursk (archivo) - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Oeste han liberado la localidad de Aleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas y proactivas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.