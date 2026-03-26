Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, en el noreste de Ucrania

Archivo - Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este jueves que sus tropas han logrado hacerse con el control de una localidad en la provincia ucraniana de Járkov, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control de la localidad de Sheviakovka, en Járkov, como resultado de acciones proactivas y decisivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin que Kiev haya reaccionado por ahora.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.