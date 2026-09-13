Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, en el noreste de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este domingo que sus tropas se han hecho con el control de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control de la localidad de Chemiakov, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, tras anunciar esta semana la toma de otras tres localidades en esta provincia y otros avances en Donetsk y Zaporiyia.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.