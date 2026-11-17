Militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Zalivnoye, en Zaporiyia", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas entre sus tropas en el marco de los combates en la zona.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.