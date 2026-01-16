Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el marco de su invasión de Ucrania

Disparo de un obús del Ejército de Rusia en Jersón, una provincia de Ucrania parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otras dos localidades en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado que sus tropas han "liberado" las localidades de Zakotnoye y Zhovtneve, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente, sin informar sobre posibles bajas en el marco de los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.