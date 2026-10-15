Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, en el noreste de Ucrania

Fotografía de archivo de un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Donetsk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Ягодкин Дмитрий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país y escenario de avances rusos durante las últimas semanas en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en redes sociales que "las unidades del grupo militar Norte están endureciendo el cerco y expandiendo la zona de control externa", incluida la captura de las localidades de Nefedovka y Chernoye.

La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates en la zona con el Ejército de Ucrania, que no ha reaccionado por ahora a las afirmaciones de Moscú sobre avances en Járkov.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.