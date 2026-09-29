Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en Donetsk y Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otras dos localidades ucranianas en Donetsk y Járkov, en el este y el noreste de Ucrania, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del inquilino del Kremlin, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de redes sociales que las tropas de Moscú han tomado Veséloe Pole, en Donetsk, y Keidianka, en Kárkov, donde las fuerzas rusas "siguen expandiendo la zona de control", sin facilitar informaciones sobre bajas en los enfrentamientos.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.