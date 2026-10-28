Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Járkov y Sumi

Archivo - Un militar del Ejército de Rusia durante unas maniobras en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Járkov y Sumi en el marco de los avances territoriales de sus tropas en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de redes sociales que sus fuerzas han "liberado" las localidades de Alisovka y Barilovka, en Járkov y Sumi, respectivamente, sin dar detalles sobre bajas en los combates. Por su parte, Kiev no se ha pronunciado sobre el anuncio de Moscú.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Desde entonces, ha obtenido diversos avances en estas zonas, sin avances palpables en el proceso de negociaciones.