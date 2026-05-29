Rusia aplaude a Hungría por trasladar a la OTAN que no suministrará armamento a Ucrania: "Es positivo"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha aplaudido este viernes a Hungría por trasladar a la OTAN que Budapest no suministrará armamento o equipos de combate a Ucrania y ha recalcado que el paso "es positivo", en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Es positivo. Solo puede aplaudirse que una parte no quiera azuzar las llamas", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha reseñado que "si todos los países hubieran tomado este tipo de decisión, la paz hubiera llegado más rápidamente", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las palabras de Peskov llegan horas después de que el primer ministro húngaro, Péter Magyar, mantuviera una reunión en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tras el encuentro, Magyar indicó en redes sociales que trasladó al jefe de la Alianza que "Hungría no enviará armas ni equipamiento de combate a la guerra ruso-ucraniana".

"Hungría volverá a ser un socio fiable de la alianza militar y de defensa más fuerte del mundo", destacó Magyar tras su "importante" encuentro con Rutte, quien por su parte se mostró contento por reunirse con el primer ministro húngaro y destacó las "valiosas contribuciones realizadas por Hungría a la OTAN desde hace 27 años".