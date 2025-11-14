Rusia asegura estar abierta a una cumbre entre Putin y Trump en Hungría a partir de los "resultados" de Alaska

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, durante una rueda de prensa en Moscú (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este viernes que sigue abierto a la idea de una cumbre en Hungría entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, si se fundamenta en los "resultados" de la reunión mantenida en agosto entre ambos mandatarios en Alaska.

"Seguimos estando preparados a celebrar una segunda cumbre ruso-estadounidense en Budapest si realmente parte de los bien desarrollados resultados de Alaska", ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha destacado la importancia de que los jefes de la diplomacia de ambos países retomen sus contactos.

Así, ha desvelado que "no ha habido contactos entre los jefes de los ministerio de Exteriores (el ruso Sergei Lavrov y el estadounidense Marco Rubio) tras Anchorage y su posterior conversación telefónica", antes de afirmar que ambos se han mostrado de acuerdo "en la necesidad de mantener una comunicación regular", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

"Esto es importante para discutir el asunto ucraniano y avanzar en la agenda bilateral. Los contactos continuarán cuando haya necesidad", ha explicado, tras reconocer que los progresos para mejorar las relaciones bilaterales no han tenido lugar "tan rápido" como a Moscú le hubiera gustado tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero.

"Con la llegada de la nueva Administración (en Estados Unidos), sentimos un deseo significativo o voluntad por su parte para retomar el diálogo", ha dicho Zajarova. "Es algo que está pasando, pero desde luego no tan rápido como nos gustaría", ha zanjado durante una rueda de prensa en la capital rusa, Moscú.