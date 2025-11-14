Estonia pone en marcha ejercicios militares para responder a una posible amenaza aérea rusa

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estonia ha anunciado nuevos ejercicios militares para responder a una posible amenaza aérea rusa, en un contexto en el que se han registrado en los últimos meses varias incursiones de aeronaves y drones rusos hasta el punto de que Polonia invocó el artículo 4 de la OTAN, que permite a los aliados solicitar consultas cuando cree que su integridad está en riesgo.

"La guerra de Rusia contra Ucrania afecta inevitablemente a la seguridad de nuestra región", ha advertido el comandante de las Fuerzas Aéreas, el general de brigada Riivo Valge, quien ha reconocido este viernes que "las violaciones del espacio aéreo estonio por vehículos aéreos no tripulados son raras".

No obstante, ha destacado que estos ejercicios dotan a las fuerzas estonias de la capacidad "para una respuesta más rápida a posibles" incursiones no deseadas, y si bien "no es posible eliminar por completo los riesgos", mediante estas maniobras de entrenamiento se puede intentar reducirlos.

Como parte de estas maniobras se ha reforzado las defensas de los puestos permanentes de las Fuerzas Armadas, reubicado unidades de vigilancia, dado instrucción adicional a quienes forman parte de ellas y reforzado la cooperación entre otras agencias de seguridad, como la Policía y las autoridades de Fronteras.

Aún con todo, Estonia ha reiterado que "no existe ninguna amenaza militar inmediata" para el país y además "no es previsible ninguna acción militar convencional rusa en un futuro próximo", aunque los riesgos de estas incursiones en espacio aéreo hayan aumentado, "pueden aplacarse con medidas preventivas".