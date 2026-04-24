Rusia asegura a Tusk que "en dos meses estará suplicando energía" a Moscú

Archivo - El negociador ruso y consejero delegado del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dimitriev - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de los principales negociadores del Kremlin, Kirill Dimitriev, ha asegurado al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que cuando llegue el verano el Gobierno polaco estará "suplicando" a Rusia que le suministre energía ante la enorme crisis que, entiende el diplomático ruso, se avecina por la guerra de Irán.

Tusk y Dimitriev han tenido un breve rifirrafe en redes sociales a raíz de un dardo verbal lanzado por el primer ministro polaco sobre la ausencia del primer ministro saliente de Hungría y aliado de Moscú, Viktor Orbán, en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Chipre.

"Estoy muy, muy, contento. Ayer se podía sentir el enorme alivio entre los líderes porque por primera vez en años no había rusos en la sala", ha dicho a la prensa a su llegada a la segunda jornada del Consejo Europeo informal que reúne en Chipre a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.

Aunque Tusk ha dicho después que su comentario era "una broma", ha insistido a continuación en que el ambiente entre líderes había sido "totalmente diferente", en una referencia velada a las últimas tensiones con el Gobierno de Orbán, que ha venido bloqueando de manera sistemática decisiones clave sobre Ucrania como el préstamo de 90.000 millones o la adopción de sanciones, pero, además, afronta ahora acusaciones de que filtró documentos confidenciales de los Consejos Europeos al Kremlin.

La respuesta de Dimitriev ha llegado poco después: "Nos vemos en dos meses, cuando venga a Rusia a suplicar energía", ha avisado el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y en su día uno de los principales interlocutores del Kremlin con la Administración Trump.

"Ahorre, por favor, algo de combustible para volar hasta aquí", ha añadido Dimitriev en relación a las pesimistas previsiones que la Agencia Internacional de Energía dio a conocer a mediados de este mes, cuando avisó de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.