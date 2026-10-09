Rusia ataca un carguero con material militar en el puerto ucraniano de Mikolaiv

Archivo - Ataque ruso a posiciones ucranianas junto al mar Negro - Nina Liashonok / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército ruso ha atacado con drones un buque de carga que transportaba material militar hasta el puerto ucraniano de Mikolaiv, situado en la costa del mar Negro, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha comunicado asimismo nuevas operaciones aéreas contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las provincias de Járkov y Zaporiyia.

En un comunicado, el departamento militar ruso han señalado que sus fuerzas han mantenido durante la madrugada una ofensiva con aeronaves no tripuladas contra infraestructuras portuarias ucranianas y embarcaciones utilizadas, según Moscú, para apoyar las operaciones del Ejército de Ucrania.

"Como resultado del ataque fue alcanzado un carguero marítimo que había entregado cargamentos militares en el puerto de Mikolaiv", recoge la nota oficial, que atribuye a estas operaciones el objetivo de golpear las rutas marítimas empleadas para abastecer a las tropas enemigas.

Los ataques contra instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos presuntamente vinculados al transporte de suministros militares se han convertido en una práctica casi diaria desde mediados de julio. Estas operaciones se desarrollan en el mar Negro, un escenario estratégico para las comunicaciones marítimas y el abastecimiento de las fuerzas desplegadas en territorio ucraniano.

OFENSIVA AÉREA CONTRA POSICIONES UCRANIANAS

Por otra parte, el mismo Ministerio ha informado además de tres operaciones contra concentraciones de efectivos y equipamiento militar ucraniano en los frentes de Járkov y Zaporiyia, con el empleo de munición guiada y bombas aéreas de gran potencia.

En la provincia de Járkov, las fuerzas rusas han utilizado municiones planeadoras de ata precisión del tipo UMBP -- bombas planeadoras guiadas por satélite-- contra puntos de despliegue temporal de una brigada ucraniana. Según Moscú, el ataque ha tenido lugar en las inmediaciones de la localidad de Prikolotne.

En el frente de Zaporiyia, las Fuerzas Aeroespaciales rusas han lanzado bombas aéreas equipadas con módulos de planeo y corrección contra posiciones de las tropas de Kiev en la zona de Orejovo, de acuerdo con la versión difundida por el estamento militar ruso.

La tercera operación comunicada por Moscú se ha desarrollado cerca de la localidad de Kushugum, también en Zaporiyia, donde un ataque aéreo ha destruido una posición fortificada.

El comunicado ruso no aporta detalles adicionales sobre posibles bajas ni incluye información que permita verificar de forma independiente los resultados de los bombardeos anunciados.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que Rusia ha lanzado 136 drones contra el país y ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea derribaron 114, si bien ha confirmado impactos en ocho ubicaciones, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros siete puntos del país.