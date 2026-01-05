Rusia y China condenan en la ONU la "agresión armada" de EEUU a Venezuela y piden la liberación de Maduro

Sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Europa Press/Contacto/Zhang Fengguo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia y China han expresado este lunes su condena de la "agresión armada" de EEUU contra Venezuela, apuntando que la acción militar para deponer al presidente, Nicolás Maduro, contraviene los principios de la Carta de Naciones Unidas, llamando a su rápida puesta en libertad.

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante ruso, Vasili Nebenzia, ha insistido en que "no hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas".

"Condenamos enérgicamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional", ha asegurado el embajador ruso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien ha incidido en que este episodio ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, es el resultado del cumplimiento parcial y "selectivo" de los principios de la Carta de Naciones Unidas "según el panorama político".

Nebenzia ha ironizado así con que este es el "orden mundial" liberal "en todo su esplendor", asegurando que "horroriza incluso a los más acérrimos atlantistas" y que cualquier conflicto entre Washington y Caracas debe resolverse mediante el diálogo.

El representante ruso ha recalcado que la Casa Blanca tiene que "empezar a reconocer la soberanía de otros estados, en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos", insistiendo en la pronta liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

CHINA CARGA CONTRA EEUU POR ERIGIRSE EN "LA POLICÍA DEL MUNDO"

En la misma línea se ha expresado China, cuyo representante Geng Shuang, ha denunciado que Washington ha "pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos" e incidido en que la acción ordenada por Trump vulnera "gravemente" los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales.

"Ningún país puede ser la policía del mundo ni ningún estado puede erigirse en juez internacional", ha subrayado para insistir en su apoyo al Ejecutivo de Maduro y al pueblo venezolano.

De esta forma, China ha reclamado a Estados Unidos que "deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo", apostando por la no injerencia en los asuntos internos.