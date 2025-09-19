Rusia confirma que Lavrov y Rubio mantendrán la semana que viene una reunión en Nueva York

El encuentro será el primero entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense desde 2021

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará la semana que viene en la ciudad estadounidense de Nueva York.

El encuentro ha sido confirmado por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien ha dicho que por ahora no se han fijado los detalles del encuentro. "No puedo revelar los detalles porque aún no existen", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya-24.

"Está claro que discutirán un amplio abanico de asuntos, tanto a nivel bilateral como multilateral. Aún no hay agenda como tal, pero la reunión está planeada", ha manifestado, antes de destacar que "es la primera reunión (entre Lavrov y un jefe de la diplomacia estadounidense) desde 2021", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Lavrov encabezará la delegación rusa en la 80ª Asamblea General de la ONU, ante la que dará un discurso el 27 de septiembre, en medio de los intentos de mediación estadounidense para un acuerdo de alto el fuego en Ucrania que impulse un proceso de paz para poner fin al conflicto desatado a causa de la invasión rusa en febrero de 2022.