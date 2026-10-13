Rusia convoca al embajador de Bélgica por las acusaciones de guerra híbrida y sabotajes en Europa

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. - Шарифулин Валерий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Bélgica en Rusia, Michel Zherebtsoff, ha sido convocado este martes por las autoridades rusas en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a las acusaciones sobre la responsabilidad de Moscú en los últimos incidentes de supuestos sabotajes y guerra híbrida que se han producido en Europa.

Moscú ha trasladado al jefe de la misión diplomática que "rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y cada vez más frecuentes de la cúpula militar y política" de Bélgica sobre estas supuestas amenazas rusas que se ciernen sobre el país y el resto del continente europeo.

"Las declaraciones abiertamente agresivas de ciertos funcionarios belgas, que deliberadamente presentan a Rusia como un enemigo, contribuyen a una mayor escalada y al riesgo de que la confrontación que están alimentando se descontrole", ha advertido la cartera de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En ese sentido, Moscú ha instado a Bruselas "a evaluar las consecuencias" de emitir ese tipo de declaraciones y "a reducir la intensidad de la retórica antirrusa" ya "que está avivando aún más las tensiones en el continente europeo".

A finales de septiembre, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, advirtió en una cumbre sobre defensa y seguridad celebrada en Bruselas que Europa debía de preparase para un "invierno oscuro" ante el aumento de este tipo de incidentes orquestados y lanzados desde Moscú.

"La guerra híbrida no es algo que Rusia comenzara hace dos años, sino que lleva 50 años practicándola", afirmó el ministro belga, instando a los socios europeos a rearmarse y destinar un presupuesto aún mayor a su seguridad.