Rusia convoca al embajador de Japón para protestar por el acuerdo con Ucrania para la fabricación de drones

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que han convocado al embajador de Japón en el país, Akira Muto, para protestar por el acuerdo alcanzado entre las autoridades japonesas y ucranianas para la fabricación de drones, una cuestión que considera "hostil" y "perjudicial" para las relaciones de Tokio con Moscú.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado en un comunicado que se le ha entrado una nota de protesta al embajador japonés "tras recibir informaciones sobre la firma de un acuerdo entre la empresa japonesa Terra Drone Corporation y un fabricante ucraniano de drones".

Estos vehículos aéreos no tripulados tienen uso no militar y, tal y como ha explicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, el acuerdo "supone una provocación" para Rusia. "Esta medida es perjudicial para la seguridad de nuestro país, incluida la protección de la población civil", ha aseverado.

"Al apoyar al régimen neonazi liderado por (Volodimir) Zelenski, Japón se ve cada vez más involucrado en el conflicto en torno a Ucrania, lo que agrava aún más sus relaciones con Rusia, que ya se han deteriorado significativamente debido a las acciones de Tokio", recoge el texto.

En este sentido, ha apuntado que es "evidente" que estas decisiones "no contribuyen a una pronta resolución de la situación en Ucrania, sino que solo prolongan los combates". "Cabe recordar que las armas que representan una amenaza para nuestro país y nuestros ciudadanos, así como las instalaciones de producción que las fabrican en territorio ucraniano, son objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia", ha zanjado.