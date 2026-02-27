Rusia convoca a la embajadora de Finlandia por la quema de una bandera rusa

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este viernes a la embajadora de Finlandia en el país, Marja Liivala, por la quema de una bandera rusa frente a la sede de la legación diplomática en Helsinki, la capital finlandesa.

Así lo ha manifestado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado en el que ha mostrado, además, su "fuerte protesta" ante la misión diplomática por los "actos provocadores" del pasado 24 de febrero frente a la Embajada de Rusia, un incidente en el que participaron varios individuos "sin identificar".

"Rusia ve estos actos como una blasfemia y un acto flagrante de profanación de un símbolo nacional ruso", recoge el texto, que apunta a que "son las autoridades y las fuerzas de seguridad finlandesas las encargadas de garantizar el orden público y la seguridad", y quienes "han fracasado a la hora de mantener el orden y evitar este delito".

"Se ha pedido urgentemente a la parte finlandesa que adopte las medidas necesarias para identificar y llevar a los autores ante la justicia y evitar acciones extremistas similares contra la Embajada de Rusia en el futuro", ha zanjado.