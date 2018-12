Rusia deja la puerta abierta a reanudar las conversaciones con Estados Unidos tras el desplante de Trump

Publicado 02/12/2018 17:26:19 CET

MOSCÚ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que Moscú aspira a normalizar el diálogo con Washington después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera cancelar un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin en protesta por la última crisis abierta en Ucrania.

En declaraciones al canal Rossiya 1, Lavrov señaló que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, había reiterado al asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, que EEUU quería normalizar el diálogo con Rusia.

"Estamos dispuestos a hacerlo en cuanto nuestros colegas estén listos", ha asegurado el ministro ruso.

A la pregunta de si pudo entrevistarse con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, Lavrov respondió negativamente. "No se ha dirigido a mí y yo, lógicamente, no he estado persiguiéndole", ha aclarado.

El pasado fin de semana, Moscú acusó a 24 marines ucranianos que cruzar de manera ilegal la frontera rusa. Las autoridades rusas detuvieron a tres barcos de la marina ucraniana junto a sus tripulaciones cerca de la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014, al considerar que habían invadido aguas rusas, una acusación que Ucrania niega.

Después de que el presidente estadounidense cancelase la reunión programada con su homólogo ruso con motivo del aumento de las tensiones con Ucrania, Putin ha afirmado que no habrá ningún tipo de condiciones previas para que se celebren nuevas reuniones bilaterales. No obstante, ambos líderes han tenido un encuentro breve en los pasillos de la cumbre.