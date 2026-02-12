Rusia denuncia un ataque de drones ucranianos en una refinería de petróleo en el interior del país

Miembro de las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Ucrania que opera en la región de Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la República de Komi, en el interior de Rusia, han denunciado este jueves un ataque con drones ucranianos contra una refinería de petróleo en la ciudad de Ujta, que ha provocado un incendio en las instalaciones

"Hoy nuestra región fue atacada por drones ucranianos. En el territorio de la refinería de petróleo en Ujta se registró un incendio", ha informado las autoridades locales en un mensaje en redes sociales.

El ataque no ha dejado víctimas, según las informaciones preliminares recogidas por las autoridades regionales que han anunciado un refuerzo de las medidas de seguridad necesarias ante posibles ataques aéreos, alerta que ha durado unas horas después de que los drones golpearan la infraestructura.

Entre la medidas de seguridad puestas en marcha en Komi, se recomienda "abstenerse de publicar en internet fotografías y videos de las consecuencias de actos terroristas, incluidos los resultantes de ataques con drones".

ATAQUE A OTROS OBJETIVOS EN TERRITORIO RUSO

Este ataque se suma a otros ataques nocturnos ucranianos contra objetivos rusos en la región de Volvogrado. En concreto el Estado Mayor ha reivindicado el ataque contra el "almacenamiento complejo de misiles, municiones y explosivos" de la Dirección Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa de Rusia, considerado por Ucrania como "uno de los mayores lugares de almacenamiento de municiones del Ejército ruso".

En este ataque, las fuerzas ucranianas han empleado el misil de cruzero 'FP-5 Flamengo', un proyectil de fabricación ucraniana desarrollado en el contexto de la invasión rusa.

También ha informado de que sus fuerzas han golpeado un arsenal y depósitos de munición en la aldea de Kotluban.

En otros ataques en territorio ruso, en concreto en la ciudad de Michurinsk, en la provincia de Tambov, las autoridades locales han señalado que los drones han impactado en varios edificios, provocando un incendio en una tienda e hiriendo a dos personas, el Ejército ucraniano ha señalado que el ataque golpeó una empresa de producción de sistemas de misiles y equipamiento de aviación al Ejército ruso.

En territorio ocupado en la región de Zaporiyia, las fuerzas ucranianas han bombardeado depósitos de munición de las tropas rusas, según ha informado el Estado Mayor.