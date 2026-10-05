Rusia denuncia ataques contra dos instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - RALF1969, WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rosatom, la operadora nuclear estatal de Rusia, ha denunciado este lunes nuevos ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia, que se encuentra bajo ocupación en el marco de la invasión de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años.

Así, ha alertado de que un edificio que alberga uno de los laboratorios de la central y que se encuentra a unos 200 metros de las unidades energéticas cuatro y cinco se ha visto alcanzado por estos ataques, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

El jefe de Rosatom, Alexei Lijachev, ha señalado que el ataque se ha producido a lo largo de la noche y que ha afectado también a una segunda instalación, un edificio de procesamiento de restos radiactivos. "En ambos casos, el techo ha sufrido daños, pero no existe peligro alguno para la seguridad nuclear", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que los daños registrados recientemente en un transformador "por los repetidos ataques del Ejército ucraniano" han provocado que la planta termoeléctrica adyacente tenga que empezar a utilizar "generadores de emergencia.

"Durante las última semanas, las Fuerzas Armadas ucranianas han estado atacando de forma sistemática esta planta, que es la segunda instalación energética de Energodar. La seguridad de la central nuclear depende directamente de que los servicios de la planta termoeléctrica estén operativos", ha apuntado.

"El 30 de septiembre informamos al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre la necesidad de realizar reparaciones y de establecer un alto el fuego temporal. Actualmente se están acordando los parámetros de dicho alto el fuego", ha subrayado Lijachev.

ATAQUE CONTRA UN CAMIÓN

El domingo, un trabajador de la central falleció por el impacto de un dron contra un camión en el que se transportaban suministros y alimentos para el personal de la central nuclear. La víctima mortal ha sido identificada como el conductor del vehículo.

Según Rosatom, hasta la fecha han quedado destruidas en Energodar unas 70 instalaciones de infraestructura pública, social y comercial debido a los bombardeos de artillería y a los ataques con drones, mientras que otras 50 han sufrido daños.

"Las primeras 13 familias ya han recibido indemnizaciones por los daños materiales y por los familiares afectados", ha declarado Lijachev, que ha detallado que la compañía tiene previsto seguir indemnizando a las víctimas.