Rusia denuncia daños en su consulado en Isfahán (Irán) en un bombardeo contra la sede del gobierno regional

Daños en las vidrieras del consulado ruso en Isfahán, en el interior de Irán, tras un ataque registrado el 8 de marzo contra la sede del gobierno provincial en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel - MINISTERIO DE EXTERIORES DE RUSIA EN X

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha afirmado este martes que su consulado en la provincia de Isfahán, en el interior del país, sufrió daños en un ataque contra la sede del gobierno regional el pasado domingo, que destrozó las ventanas de la legación y "lanzó hacia atrás" a varios empleados consulares.

"El 8 de marzo, el Consulado General de Rusia en Isfahán (Irán) sufrió daños en un ataque contra la cercana oficina del gobernador provincial. Las ventanas del edificio de oficinas y los apartamentos residenciales quedaron destrozadas, y varios empleados fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva", ha afirmado la portavoz de la cartera, María Zajarova, en un comunicado publicado en la web ministerial.

Pese a apuntar que "afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos graves", la diplomacia rusa ha manifestado que considera los ataques a misiones diplomáticas y consulares "una flagrante violación de documentos fundamentales del Derecho Internacional", citando las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y de 1963, respectivamente.

"Exigimos que todas las partes respeten estrictamente la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y se abstengan de atentar contra la seguridad, la vida y la salud de su personal", ha subrayado Zajarova.

Al hilo y, tras alertar de que la guerra afecta a "un número cada vez mayor de Estados y sus civiles", ha hecho un llamamiento a las partes "para que pongan fin inmediatamente al enfrentamiento militar y regresen a la mesa de negociaciones", cuya última ronda tuvo lugar apenas 24 horas antes de que Estados Unidos desatase junto a Israel la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.