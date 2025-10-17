Rusia denuncia la muerte de un periodista ruso en un ataque con drones en Zaporiyia, este de Ucrania

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medios oficiales rusos han informado este jueves de la muerte de un periodista de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Ivan Zuyev, durante un ataque con drones sobre la región de Zaporiyia, situada en Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022.

El bombardeo ha provocado además graves heridas al reportero Yuri Voitkévich, que realizaba una cobertura periodística junto a Zuyev, distinguido en marzo de este año por el Kremlin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha lamentado este ataque con drones "enemigos" en su canal de Telegram, donde ha asegurado que las víctimas son "hombres de honor, altruistas y patriotas".

"Conozco a estos hombres; llevan trabajando en la región de Zaporiyia desde principios de 2022, desde los primeros días de su regreso a su patria. (...) Este es otro ataque contra un grupo de periodistas, contra quienes dicen la verdad sobre el nazismo, quienes arriesgan sus vidas cada día junto a los soldados en nombre de la verdad", ha agregado, al tiempo que ha transmitido el pésame a los familiares de Zuyev y deseado a Voitkévich una "pronta recuperación".

Rodion Miroshnik, alto cargo del Ministerio de Exteriores y encargado de supervisar posibles crímenes de guerra cometidos por Ucrania, ha anunciado la apertura de una investigación y ha acusado a Kiev de haber cometido un "cínico crimen" del que "rendirán cuentas, ya sea por la vía militar o mediante acciones legales".

Así, ha asegurado que Moscú empleará "todos los medios disponibles" para que Ucrania responda por "la continua violación del Derecho Internacional Humanitario". "Definitivamente no quedarán impunes", ha agregado en declaraciones a la prensa y difundidas asimismo en Telegram.

"Todos los detalles sobre la tragedia y los responsables serán recopilados, investigados y remitidos meticulosamente a los organismos internacionales encargados de proteger los derechos de los periodistas", ha agregado.

El Ministerio de Exteriores ruso, por su parte, se ha sumado a los mensaje de condolencias para los familiares de los periodistas, quienes son "blanco del terrorismo de Kiev", según ha denunciado su portavoz, Maria Zakharova.

En declaraciones concedidas a TASS, la portavoz de la diplomacia rusa ha criticado asimismo "la absoluta connivencia de los llamados países civilizados" en la muerte de periodistas por el Ejército ucraniano.