Rusia denuncia la muerte de tres sanitarios en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Jersón

Ambulancia bombardeada por un dron en Jersón - PROVINCIA DE JERSÓN (PRORRUSA)

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores sanitarios que se desplazaban en una ambulancia identificada han muerto este sábado en un ataque ucraniano, según han informado las autoridades rusas.

El ataque se ha producido en la mañana de este sábado en la localidad de Hola Pristan, en la región de Jersón, según ha informado el gobernador prorruso de la zona, Volodimir Saldo.

"Esto solo se puede describir como un asesinato de civiles que salvaban vidas y atendían a enfermos en la zona más peligrosa. Es otro crimen de guerra de los militares del régimen de Kiev, un crimen contra la humanidad", ha afirmado Saldo en redes sociales. El equipo sanitario estaba desplazándos para atender a un paciente gravemente enfermo cuando fue atacado por un dron.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha pedido una "evaluación objetiva" por parte de los organismos internacionales pertinentes "de este y otros crímenes".