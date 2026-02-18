Rusia denuncia que pilotos de caza neerlandeses están en Ucrania y avisa que serán "objetivos legítimos"

Archivo - Un caza de las Fuerzas Armadas ucranianas en el espacio aéreo de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que pilotos de caza provenientes de Países Bajos se han unido al Ejército ucraniano, asegurando que serán considerados "objetivos legítimos" de las fuerzas rusas.

"No es la primera vez que se ha visto a mercenarios neerlandeses entre las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, insistiendo en que este paso sigue a la cesión de 24 aviones de combate F-16. "Ahora, parece que los pilotos 'fuera de servicio' se han añadido a la lista de equipos", ha incidido.

La portavoz ha afirmado así que "cualquier especialista extranjero que participe en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas de Rusia será considerado un objetivo militar legítimo", y que "no cabe esperar clemencia", independientemente de como se encuadre en las fuerzas ucranianas.

En este sentido, Zajarova ha advertido de que Países Bajos está cada vez más implicado en el conflicto directo con Rusia y ha señalado que "los mercenarios están fuera del ámbito del Derecho Internacional".

"No están protegidos por los Convenios de Ginebra. Les aconsejamos que lean los testimonios de testigos presenciales antes de dirigirse al frente", ha añadido.