Rusia denuncia varios heridos críticos en el ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh

Un militar revisa las ruedas de un minibús perteneciente a un lote de 14 vehículos entregados a ocho unidades militares ucranianas que operan en el sector de Zaporizhzhia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes un ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh, en el centro del país, que deja varios heridos críticos.

"Las fuerzas de defensa antiaérea de guardia detectaron y destruyeron varios objetivos aéreos de alta velocidad en el espacio aéreo de Vorónezh", ha señalado el gobernador de esta región, Alexander Gusev, en sus redes sociales, tras confirmar tres víctimas, una de ellas graves, balance que luego ha actualizado para indicar que había varias personas heridas de gravedad, sin precisar cifras.

"Se sigue inspeccionando el recinto de la planta. Se está determinando el número de víctimas", ha dicho, tras anunciar el "estado de emergencia" en la zona.

El objetivo ha sido las instalaciones de producción de una empresa que ha sido alcanzada por los proyectiles ucranianos. "Además, las fachadas y ventanas de varios edificios de apartamentos y varios vehículos resultaron dañados. Se está recabando información sobre las consecuencias", ha informado Gusev.

Ucrania viene reivindicando su campaña de ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, unos bombardeos en los que emplea armas ucranianas y que enmarca en su estrategia de llevar el conflicto que inició el presidente ruso, Vladimir Putin, de vuelta a Rusia.

"Putin no solo calculó mal al atacar Ucrania. Cometió un error histórico. Con cada mes que pasa sin que acepte este hecho y ponga fin a la guerra, las cosas no harán más que empeorar para él y su régimen", señaló recientemente el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, sobre los ataques de largo alcance.