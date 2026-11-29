Ejército Ruso intercepta y destruye drones enemigos en la zona de la 'operación militar especial' (Archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este domingo el que han "interceptado y destruido" de 1.017 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante la pasada noche, lo que supone una de las cifras más altas de interceptaciones en una sola jornada de las últimas semanas en el marco de la invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado compartido a través de Telegram, en el que ha aclarado que se han detectado drones ucranianos de ala fija en hasta una veintena de territorios, entre ellos Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

En un segundo comunicado, la cartera militar rusa ha informado de nuevos ataques con drones contra instalaciones industriales, centros logísticos, infraestructuras de transporte y buques utilizados, según Moscú, en apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Entre los objetivos señalados figuran unas instalaciones de la tabacalera JTI Ukraine en Kremenchuk, donde Rusia sostiene que se producían municiones; el centro logístico Mirs, en Odesa, presuntamente empleado para almacenar y distribuir material militar; el puente Preobrazhenski sobre el río Dniéper, en Zaporiyia, y un almacén de drones de medio y largo alcance en Shostka, en la región de Sumi.

El Ministerio ha reivindicado asimismo el impacto contra un buque de carga seca en el mar Negro, a unos 93 kilómetros al suroeste de Odesa, que "transportaba una carga militar y de doble uso para las Fuerzas Armadas de Ucrania", según la versión oficial rusa.