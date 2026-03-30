Rusia desmiente a algunos líderes europeos y descarta una movilización general en su Ejército

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descartado este lunes que se esté planeando una movilización general para reforzar su presencia militar en Ucrania, después de que varios países europeos alertaran de estas supuestas pretensiones de Rusia, a fin de reemplazar las bajas y preparar una nueva ofensiva a gran escala tras el fin del invierno.

"Este tema no está en la agenda", ha zanjado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al responder una pregunta sobre unas últimas declaraciones del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre este asunto, según recoge la agencia TASS.

Hace un par de semanas las autoridades ucranianas advirtieron de que Rusia tenía previsto movilizar a unas 409.000 personas debido al gran número de bajas que ha venido sufriendo en combate y que por primera vez desde el inicio de la invasión ha hecho que el Kremlin considere un reclutamiento mucho más amplio.

Hasta ahora, el reclutamiento dejaba fuera en gran medida a los grandes centros urbanos y se enfocaba principalmente en aquellas regiones del interior del país e históricamente más deprimidas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cifró hace unos días en una entrevista para el diario francés 'Le Monde' entre 30.000 y 35.000 las bajas que Rusia venía sufriendo cada mes. "No puede mantener el ritmo de movilización, de reclutamiento por contrato, y desde luego del entrenamiento de sus tropas", dijo.