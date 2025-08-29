Rusia detiene a dos hombres sospechosos de "alta traición" por contactos con los "servicios especiales" de Ucrania

El FSB dice que ambos entregaron a las autoridades ucranianas información sobre "instalaciones de infraestructura crítica"
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la detención de dos hombres sospechosos de "alta traición" por presuntos contactos con los "servicios especiales" de Ucrania, a los que habrían entregado información sobre "instalaciones de infraestructura crítica" en la región de Yaroslavl (oeste).
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que sus agentes han detenido las "actividades ilegales" de estas dos personas, de nacionalidad rusa, antes de recalcar que ambos "recopilaron y transmitieron" dicha información a las autoridades de Kiev, sin más detalles al respecto.
Asimismo, ha manifestado que ambos son ya objeto de procedimientos judiciales por sus acciones y ha resaltado que las fuerzas de seguridad "continúan sus operaciones de búsqueda e investigación" para recabar más pruebas en torno al caso. "Todas las personas que hayan acordado apoyar al enemigo serán identificadas, llevadas ante la Justicia y sufrirán el duro castigo que merecen", ha zanjado.