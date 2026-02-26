Rusia devuelve mil cadáveres de soldados de Ucrania en un intercambio por los cuerpos de 35 de sus militares

Archivo - Un camión con los cuerpos de soldados de Ucrania muertos en el marco de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022 (archivo) - Dmitry Radchenko/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la entrega de los cuerpos de mil soldados ucranianos muertos en combate a cambio de la devolución de 35 de sus militares, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo intercambio de restos mortales.

Vladimir Medisnki, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, y uno de los negociaciones de Rusia, ha afirmado en un breve mensaje en redes sociales que "han sido devueltos a Ucrania los cuerpos de mil soldados ucranianos". "Los cuerpos de 35 soldados rusos han sido devueltos a Rusia", ha manifestado.

El intercambio tiene lugar cerca de un mes después de que Moscú anunciara el 29 de enero de la entrega de otros mil cadáveres de soldados ucranianos, en un nuevo intercambio, según el marco de los acuerdos de Estambul, por el cual Kiev devolvió 38 cuerpos sin vida de militares rusos.