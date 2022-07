Rusia dice que EEUU "está obligado a compensar a todos los países" por la pandemia de coronavirus

Archivo - Vacunación contra el coronavirus en Nueva York (EEUU) - Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Wi / DPA - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos "está obligado a compensar a todos los países afectados por la pandemia (de coronavirus) por las pérdidas sufridas", al tiempo que ha pedido "detener y desclasificar" los trabajos de investigación militar biológica de Washington.

Volodin ha indicado en su cuenta en Telegram que "un científico estadounidense, jefe de la comisión sobre la COVID-19, ha acusado a Estados Unidos de propagar la pandemia de coronavirus", antes de lamentar que el presidente estadounidense, Joe Biden, "permanezca en silencio".

"Tiene miedo de que el mundo sepa la verdad sobre el verdadero culpable de la pandemia. Millones de enfermos y muertos, una crisis económica global, una caída de los estándares de vida de la gente como consecuencia de la COVID-19, por la que Washington debe rendir cuentas", ha zanjado.

Volodin ha hecho así referencia a unas recientes declaraciones del economista Jeffrey Sachs, que preside la comisión de COVID-19 en la revista 'The Lancet', en las que afirmó estar "bastante convencido" de que el virus "salió de un laboratorio de biotecnología" estadounidense.

"Es un error garrafal, en mi opinión, de la biotecnología, no de un desbordamiento natural. No lo sabemos con seguridad, debo ser absolutamente claro, pero hay suficientes pruebas de que debería ser investigado y no está siendo investigado, ni en Estados Unidos ni en ningún sitio", sostuvo.

En sus declaraciones, Sachs destacó además que existen "razones reales" por las cuales no se quiere investigar el origen del virus y lamentó la guerra en Ucrania, que, a su juicio, "podría haber sido evitada". "Se habría evitado si Estados Unidos no hubiera sido tan insistente en empujar a la OTAN hacia el este", zanjó.