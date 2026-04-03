Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para atentar contra un alto cargo ruso en Moscú

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía de Rusia. - Maksim Konstantinov/Sopa Images / Dpa - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este viernes de que las fuerzas de seguridad del país han logrado frustrar un supuesto plan achacado a la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo de las fuerzas de seguridad en Moscú, la capital rusa.

"Se ha logrado frustrar un ataque de perfil alto planeado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra uno de los altos cargos de Seguridad en la ciudad", ha señalado la Inteligencia rusa en un comunicado.

Para llevar a cabo el plan, estaba previsto el uso de un patinete eléctrico, que ya se encontraba "aparcado cerca de la entrada de un centro comercial" y que "fue hallado en el marco de las operaciones de Inteligencia para garantizar la protección de instalaciones estratégicas", ha explicado el FSB en un comunicado.

El texto indica que en el interior del patinete había un artefacto explosivo que "podría detonarse a distancia tras ser identificado mediante videovigilancia", lo que podría haber provocado "múltiples víctimas civiles".

El Servicio de Investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto una investigación al respecto por "transferencia, adquisición, entrega, venta, almacenamiento, transporte, envío o traslado ilícitos de sustancias o artefactos explosivos".

Además, se han puesto en marcha medidas para localizar a los responsables de la "colocación de artefactos explosivos y llevarlos ante la Justicia". "Las personas que presten ayuda a un Estado extranjero serán identificadas, procesadas y castigadas en consecuencia", recoge el documento.