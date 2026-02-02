Rusia informa de que ha entregado más de 12.000 restos a Ucrania y ha recibido más de 200 cuerpos desde junio

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES RUSO

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha informado este lunes de que las autoridades ucranianas han entregado desde junio más de 12.000 restos a Rusia, mientras que las autoridades ucranianas han devuelto más de 200 cuerpos de militares rusos.

"Más de 12.000 restos han sido entregados a los ucranianos y nosotros hemos recibido más de 200 cuerpos de militares rusos", ha explicado Lavrov en rueda de prensa.

El responsable de la Diplomacia rusa ha recordado que "en las 17 rondas de intercambio de prisioneros de guerra y detenidos con la mediación de Emiratos Árabes Unidos entre Rusia y Ucrania entre 2024 y 2025 fueron liberadas más de 4.000 personas". "Más de la mitad de ellas regresaron a casa entre mayo y octubre de 2025", ha apuntado.

Lavrov ha advertido además, en el marco de los contactos para un posible acuerdo de paz, de que Rusia considera "inaceptable" el despliegue de militares occidentales en Ucrania y que lo consideraría como "una intervención extranjera".

"El despliegue de unidades militares, instalaciones militares, almacenes u otra infraestructura de los países occidentales en Ucrania es inaceptable y se clasificaría como una intervención extranjera que supondría una amenaza directa a la seguridad de Rusia", ha planteado.

Lavrov ha indicado que "evidentemente, todas estas medidas de Kiev y sus guardianes están siendo tenidas en cuenta a la hora de concretar nuestra postura negociadora".