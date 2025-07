Rusia se limita a "tomar nota" del nuevo ultimátum de Trump para un alto el fuego en Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este martes que "toma nota" del nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el día anterior anunció que rebajaba de 50 a 10 días el plazo para lograr un alto el fuego en Ucrania antes de comenzar a imponer aranceles del 100 por ciento a Rusia y sus socios comerciales.

"Hemos tomado nota de las declaraciones del presidente Trump. La operación militar especial continúa y seguimos comprometidos con el proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y garantizar nuestros intereses en dicho proceso", se ha limitado a señalar el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

El portavoz del Kremlin también ha evitado pronunciarse sobre el desinterés de Trump de sentarse a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien afirmó el lunes sentirse "muy decepcionado" por su postura con respecto al proceso de paz. "Prefiero evitar cualquier juicio", ha dicho Peskov.

"Una vez más, hemos tomado nota de las declaraciones del presidente Trump", ha zanjado el portavoz de Putin en rueda de prensa, según recoge la agencia Interfax.

No obstante, Peskov ha recordado que un eventual cara a cara no es un asunto que haya sido abordado por ninguna de las partes en los encuentros que Washington y Moscú ha mantenido a todos los niveles desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca. "Este tema no estaba en la agenda, ni lo está", ha concluido.

Este lunes, antes de reunirse a puerta cerrada con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump volvió a manifestar su descontento con el presidente Putin, a quien reprochó seguir bombardeando ciudades ucranianas.