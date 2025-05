Rusia niega que pida "demasiado" en la negociación con Ucrania y defiende acabar con las "causas profundas"

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha respondido este jueves a unas palabras del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sobre supuestos excesos en las exigencias de Rusia en la negociación con Ucrania afirmando que los intereses de Moscú pasan por "eliminar las causas profundas del conflicto".

"Queremos que se tengan en cuenta nuestros intereses nacionales. Que se eliminen las causas profundas del conflicto. Esto es muy importante porque está directamente relacionado con nuestras garantías de seguridad", ha explicado el portavoz.

Peskov confía en que los numerosos canales que Moscú y Washington mantienen abiertos sirvan para que Estados Unidos comprenda lo importante que es la "cuestión ucraniana" para Rusia, según recoge la agencia Interfax.

En la víspera, Vance afirmó que si bien no cree que Rusia no quiera poner fin al conflicto, sí considera que pide "demasiado" en el proceso y criticó que tanto Kiev como Moscú no hayan dado ya el paso de comenzar a negociar de manera directa, advirtiendo de que Estados Unidos puede abandonar si la situación no avanza.