Rusia recalca que una extensión del Nuevo START debe ser "formal" y considera "inconcebible" algo "informal"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha subrayado este viernes que cualquier extensión del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START debe ser "formal" y ha sostenido que "cualquier extensión informal en este asunto es difícilmente concebible", un día después de que el acuerdo decayera ante la falta de un acuerdo con Estados Unidos.

"Las cláusulas pueden ser extendidas formalmente de alguna forma", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ante las informaciones sobre posibles contactos entre Moscú y Washington para prorrogar de alguna forma los límites contemplados en el acuerdo, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el jueves trabajar en un tratado "nuevo, mejorado y modernizado" que "pueda perdurar en el futuro" para reducir los arsenales nucleares de ambos países, mientras que durante las últimas semanas ha insistido en la importancia de que China se sume a estas conversaciones.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha reiterado este viernes su llamamiento a Washington para que "reinicie el diálogo con Rusia sobre estabilidad estratégica" y ha manifestado que Pekín "no tiene detalles específicos" sobre esta propuesta de Trump para un nuevo tratado, tal y como ha informado el diario 'Global Times'.

El propio Lin expresó el jueves el "pesar" de China por la expiración del Nuevo START e hizo hincapié en que el gigante asiático no contempla participar en conversaciones de desarme nuclear con Estados Unidos y Rusia, dado que sus fuerzas nucleares "no están al mismo nivel" que el de las dos principales potencias mundiales.

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.