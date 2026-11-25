Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han rechazado las acusaciones vertidas por Polonia sobre una supuesta violación de su espacio aéreo por parte de un dron ruso en el marco de una oleada de ataques lanzada el martes contra Ucrania y han afirmado que el objetivo de Varsovia es "alimentar el sentimiento antirruso" en el país.

La Embajada rusa en Polonia ha recalcado que estas acusaciones son "infundadas" y que "no están apoyadas por prueba alguna", antes de resaltar que "la práctica de formular acusaciones contra Rusia a partir de consideraciones políticas sesgadas y con un culpable predeterminado es absolutamente inaceptable".

"Es especialmente indignante la naturaleza de la retórica pública que acompaña a estos incidentes, abiertamente rusófoba y que no deja lugar a dudas de que su objetivo es alimentar aún más el sentimiento antirruso en Polonia y deteriorar deliberadamente las relaciones ruso-polacas", ha dicho en un comunicado en redes sociales.

Polonia denunció el martes que un dron de origen ruso había violado brevemente su espacio aéreo durante una oleada de ataques de Moscú contra el oeste de Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Ante la detección de la amenaza, las autoridades militares de Polonia activaron de inmediato las fuerzas y medios necesarios de defensa antiaérea y mantuvieron un seguimiento continuo del aparato mediante los sistemas de radar a lo largo de toda su trayectoria de vuelo, optándose por no proceder a su derribo ante el riesgo de daños en el país.

El suceso tuvo lugar unas horas después de que el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, autorizara el despliegue avanzado de un avión de vigilancia del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) para reforzar la monitorización del flanco oriental europeo tras la caída la semana pasada de un presunto misil de crucero ruso J-101 en territorio polaco.