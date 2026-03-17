Rusia reconoce que ninguna región está libre de los drones ucranianos

Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. - Europa Press/Contacto/Donat Sorokin

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, ha reconocido este martes que ninguna parte del país está libre de ser objetivo de los drones ucranianos, cuyo desarrollo ha destacado, así como los métodos de Kiev.

Shoigu ha puesto como ejemplo la región de los Urales, que "hasta hace poco" era uno de los lugares fuera del alcance de los ataques aéreos lanzados desde Ucrania. No así ahora, que ya "se encuentran en la zona de amenaza inmediata", según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.

Los ataques sobre esta región, que aglutina hasta seis entidades subnacionales, podrían causar "importantes daños económicos" y desestabilizar el funcionamiento de las grandes áreas metropolitanas, interrumpir las cadenas de suministro, incluidas aquellas "fundamentales" para continuar con la guerra en Ucrania.

"Este es el potencial industrial y de defensa de la región, que es uno de los principales centros industriales de nuestro país", ha destacado durante una reunión del Consejo se Seguridad en Ekaterimburgo, uno de los centros neurálgicos del distrito federal del Ural y unas de las grandes ciudades de Rusia.

"Aquí se concentran empresas estratégicas de la industria de defensa, instalaciones energéticas y químicas, y los principales yacimientos de petróleo y gas; todo lo que constituye la base de la seguridad económica y la capacidad de defensa del Estado", ha declarado el que fuera ministro de Defensa.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este martes de que se han interceptado unos 200 drones ucranianos en las últimas 24 horas, una gran parte de ellos sobre la región de Moscú.