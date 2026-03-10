Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en Moscú. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han señalado este martes que Rusia está dispuesta a contribuir al proceso para rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán cuando se cumplen once días de la guerra abierta tras la ofensiva a gran escala lanzada contra la República Islámica para descabezar a sus líderes, si bien no ha querido desvelar qué propuestas concretas puso sobre la mesa el presidente ruso, Vladimir Putin, en su contacto de este lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Rusia está dispuesta a brindar asistencia en la medida de sus posibilidades y estará encantada de hacerlo", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax, tras la llamada entre el presidente ruso y el estadounidense.

De todos modos, Moscú ha evitado ponerse el título de mediador en el conflicto y, según Peskov, "no se puede sacar tal conclusión" del contacto telefónico, aunque ha indicado que rebajar las tensiones "requiere una amplia comprensión y un amplio acuerdo". "Tendremos que ser un poco pacientes", ha resumido.

Peskov ha insistido en que desde el inicio de la operación militar estadounidense e israelí contra Irán, Putin ha puesto distintas opciones sobre la mesa para ayuda a rebajar la tensión.

De todos modos, el portavoz presidencial no ha querido entrar en detalles sobre propuestas concretas que pudieron debatir Putin y Trump en su llamada. "No hay oportunidad de profundizar en esto en este momento, y no hay intención real de hacerlo. El presidente ha transmitido estas propuestas a su interlocutor", ha explicado.

NO SE PRONUNCIA SOBRE POSIBLE AYUDA A IRÁN

Preguntado sobre la supuesta asistencia de Rusia a Irán en medio del conflicto que ha escalado a una guerra regional, en concreto sobre la transferencia de información de Inteligencia para lanzar ataques contra objetivos estadounidenses, Peskov no ha querido pronunciarse, señalando que hay contacto permanente entre Moscú y el enviado diplomático de Estados Unidos, Steve Witkoff.

"No haremos ningún comentario", ha indicado sobre las informaciones que circulan sobre una posible ayuda militar de Moscú a Teherán en el contexto de la guerra.

"Sólo puedo decir que Witkoff está en contacto constante con sus homólogos rusos, y este canal de comunicación realmente les permite transmitirse señales entre sí sobre los temas más delicados", ha resumido el portavoz ruso.