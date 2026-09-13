Rusia reivindica ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Ucrania. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han reivindicado este domingo una nueva oleada de ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" de Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo esta noche ataques en grupo contra centros logísticos a través de los cuales se suministran y distribuyen pertrechos militares, así como contra instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.

Así, ha asegurado que los ataques han alcanzado un "centro logístico" en la provincia de Odesa, dos subestaciones eléctricas en Odesa y Mikolaiv, e "infraestructura de ferrocarriles" en puntos del oeste del país que son usadas para "transportar bienes militares desde países europeos".

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 453 drones contra el país, antes de apuntar que 405 fueron derribados y confirmar impactos en trece ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.